تعرف على التشكيل النهائي للجهاز الفني لغزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى غزل المحلة عن التشكيل النهائى للجهاز الفنى الذى يقود الفريق فى الموسم الجديد بقيادة محمد عودة.

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني لغزل المحلة كالتالى:

محمد عودة ... مدير فني

طلعت محرم مدرب عام

ممدوح عبد الحي.. مدرب مساعد

محمد يونس.. مدرب حراس مرمي

الدكتور محمد عمر معد بدني واخصائي تأهيل وإصابات

طه السيد.. مدير إداري

وتقدم مختار مختار، المدير الفني لفريق غزل المحلة، باعتذار رسمي عن عدم استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندس على العباسى رئيس شركة كرة القدم.

ولم يُكمل مختار مختار أسبوعا فى مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة فى 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذى تمت إقالته بعد نجاحه فى الإبقاء على الفريق بالدورى الممتاز.

واستغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

كما انتهت إعارة أحمد عيد وبدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.

وقام على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، بتفويض لجنة الكرة لفتح باب المفاوضات مع مسئولي الاهلى للتعاقد مع لاعبى الفريق الأحمر من مواليد 99 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.