شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يتعاقد مع "شبيه" فرجانى ساسى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الألومنيوم في التعاقد مع محمود متولى، لاعب بتروجت الشهير بـ"فرجانى ساسى"، فى صفقة انتقال حر موسمين، فى حضور مدير الكرة النادى، وياسر رضوان المدير الفنى للألومنيوم.

واشتهر محمود متولى بلقب فرجانى ساسى القسم الثانى، نظرا للشبه الكبير الذى يجمعه بالتونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك السابق، والذى انتقل إلى الدحيل القطرى مع بداية الموسم الحالي.

فرجانى ساسى شارك مع الزمالك طوال الموسم الحالى فى مسابقة الدورى، إلا أنه قرر الرحيل قبل انتهاء الموسم بداعى انتهاء تعاقده فى 30 يونيو الماضى، بغض النظر عن امتداد الموسم المحلى فى الدورى المصرى.

ووفقًا للوائح فإن فرجانى ساسى سيحصد لقب الدورى المصرى لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الزمالك فى موسم 2018 / 2019، كما يحق له الحصول على مكافآت الفوز مثل باقى لاعبى الفريق رغم رحيله وتقديم النادى الأبيض شكوى ضده بداعى عدم استكمال مدة تعاقده مع الزمالك.

وتُوج فرجانى ساسي مع الزمالك بالسوبر المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية والسوبر القاري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي.