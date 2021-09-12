شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معايير للحصول على الشارة الدولية في التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر عباس، المحاضر التحكيمى بالاتحاد الأفريقى، عن 5 معايير مهمة لحصول الحكام على الشارة الدولية، والتي تمنح لعدد 7 حكام ومثلهم مساعدين في القائمة التي يعتمدها الاتحاد الدولى للكرة سنويا.

وأكد عباس أن الشارة الدولية للحكام حدث مهم لجميع الحكام الدوليين والحكام المرشحين، سواء كانوا حكام الميدان أو الحكام المساعدين أو حتى حكام تقنية الفيديو، وهي تمنح عن موسم واحد فقط للحكام المتميزين والذين يسهمون في الارتقاء بالمستوى التحكيمي محليا ودوليا طبقا للمعايير والأرقام الموضوعة مسبقا.

ومن هذه النتائج يتم ترشيح الحكام للقائمة الدولية

هذه المعايير والتي يجب أن يعلمها جميع الحكام الدوليين والمرشحين منذ بداية الموسم، وذلك من خلال لجنة الحكام هي:

أولا: عنصر الكفاءة الفنية للحكم عن جميع المباريات المحلية والأفريقية والدولية من خلال تقارير مقيمي الحكام للمباريات التي أدارها الحكم محليا وأفريقيا ودوليا.

ثانيا: عنصر اختبارات اللياقة البدنية في بداية الموسم، وذلك عن طريق لجنة متخصصة للاختبارات البدنية على أن تقوم اللجنة باعلان ميعاد هذه الاختبارات قبلها بوقت كاف.

ثالثا: اجتياز اختبارات الكشف الطبي الشامل على الحكم طبقا للمعايير الدولية، والتي يجب أن تكون في أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا الشأن.

رابعا: اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية وفقا للمعايير الخاصة بهذا الشأن

خامسا: اجتياز اختبارات قانون كرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك حالات الفيديو الشاملة.

وعند اختيار الحكم فى القائمة الدولية لا بد من مراعاة أن هذا الاختيار بمثابة اختياره كسفير لبلده فى المحافل الدولية، فلا بد أن يمتلك مواصفات شخصية تؤهله لذلك، كما أنه لا بد للجنة الحكام أن تكون لها رؤية مستقبلية فى اختيار عناصر القائمة الدولية، من حيث قدرة أفرادها التنافسية على تمثيل بلدهم فى البطولات الكبرى، وليس فقط مجرد ارتداء الحكم الشارة الدولية.

وفي النهاية نتمني لجميع الحكام المرشحين والدوليين التوفيق للارتقاء بمستوى التحكيم محليا وأفريقيا ودوليا.