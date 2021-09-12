شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 12 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية بعد 24 ساعة راحة، وانتظام اللاعبين في التدريبات الجماعية وظهور لويس ميكيسوني صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة ومشاركة أكرم توفيق في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر.

كشف مراسل قناة الأهلي تفاصيل إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".

حرص لاعبو الأهلى على تنظيم استقبال خاص للموزمبيقى لويس ميكيسوني، الذى شارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

انتظم الثنائى علي معلول وأليو ديانج، لاعبى الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش والمحدد له يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب. شارك الموزمبيقى لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت مساء غد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.