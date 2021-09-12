شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 12/9/2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تألق اللاعبين الجدد فى التدريبات مثل محمود شبانه، بالإضافة للعائدين من الإعارة مثل محمد أوناجم، كما أحيا مسئولو النادى الأبيض الذكرى السنوية لعزمى مجاهد.

تألق شبانة وأوناجم في تدريبات الزمالك .. ونبيه يقود الفقرة الفنية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن "معدل الجري" للاعبي الزمالك

كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ومساعده أحمد عصمت بإعداد تقرير مفصل عن معدلات الجري للاعبين خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

الزمالك يحيى ذكرى رحيل عزمى مجاهد: واحد من أهم أساطير الكرة الطائرة

أحيت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ذكرى رحيل عزمى مجاهد نجم الفريق الأبيض الأسبق في الكرة الطائرة.

برنامج تأهيل للاعبي الزمالك.. واجتماع مع كارتيرون قبل التدريب

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

كارتيرون يعيد عبد الله جمعة لحساباته ويرفض رحيله عن الزمالك فى الصيف

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد انتهاء الأزمة التي كانت بين الثنائي، المتمثلة في عدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني.

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقتى السعيد ودونجا

يضع مسئولى نادى الزمالك الرتوش الأخيرة مع مسئولي نادي بيراميدز حول صفقة تبادلية كبرى تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك أول فريق مصرى يواجه برشلونة رسميا بعيدا عن كرة القدم

يعد فريق الزمالك لكرة اليد أول فريق مصرى يلتقى برشلونة رسميًا فى مختلف الألعاب فى لقاء رسمى يومى 6 أكتوبر المقبل فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالسعودية.