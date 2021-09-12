شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوافق على رحيل كريم يحيى إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، على رحيل كريم يحيى، ظهير أيمن زعيم الثغر، إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، رغبته في ضم اللاعب.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة وضع الرتوش النهائية على صفقة انتقال كريم يحيى إلى نادى سيراميكا، خاصة أن إدارة النادى السكندرى استطلعت رأى حسام حسن، المدير الفني لفريق زعيم الثغر، والذى وافق بدوره على رحيل اللاعب.

ورفض هيثم شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية، ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.

وطالبت إدارة النادي هيثم شعبان بالانتهاء من التقرير الفني الذى يحسم ملف الراحلين عن النادي، وفقا للخيارات المطروحة من بدائل فى الصفقات المحتملة لتعزيز صفوف النادي، حتى يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء، بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.