شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل استعداده لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى، إلى التدريبات على ملاعب سموحة بالنادى، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى دور الـ16 من كأس مصر.

وحرص فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على حضور المران، وطالب اللاعبين ببذل الجهد خلال المرحلة المقبلة، وتحفيزهم على المنافسة للفوز بكأس مصر، مؤكدا أن طريق البطولة دائما يحتاج للجهد والعرق.

وعاد الفريق الكروى الأول بنادى سموحة إلى التدريبات اليومية على ملاعب النادى عقب الراحة 24 ساعة التى منحها سامى للاعبين.

ومن المنتظر أن ينضم الثلاثى الهانى سليمان الحارس الدولى وأحمد بيكهام والدولى عبد الكبير الوادى إلى التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر لها 25 سبتمبر الجارى.



