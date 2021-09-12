شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. معين الشعبانى مديرًا فنيًا للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المصري البورسعيدى تعاقده رسميًا مع التونسي معين الشعبانى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمدرب معلقة عليها: "ها قد وصلنا إلى درة التاج قادمًا من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر صفقة انتظرناها من بدري".

ووقع شعبانى على عقود تدريب المصرى لمدة موسم، وتم التوقيع في حضور محمد عبد الحميد وكيل المدرب التونسي.





ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.