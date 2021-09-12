شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها الكشف عن تفاصيل إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".

اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بوصوله للهدف الـ100 فى الدورى الإنجليزى

هنأ اتحاد الكرة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما افتتح أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.

كشف مراسل قناة الأهلي تفاصيل إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".

تعاقد مجلس إدارة مصر المقاصة مع تامر مصطفى المدير الفني السابق لكوكاكولا لقيادة الفريق الفيومى فنيًا خلفًا لمحمد عبد الجليل الذى من المقرر أن يعود لمنصبه السابق كرئيس لقطاع الناشئين بالنادى .

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

انتظم الثنائى علي معلول وأليو ديانج، لاعبى الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش والمحدد له يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

شارك الموزمبيقى لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ومساعده أحمد عصمت بإعداد تقرير مفصل عن معدلات الجري للاعبين خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

تعرض المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لحادث سير صباح اليوم الأحد، ولكن المهندس فرج خرج سالمًا من الحادث، رغم تضرر السيارة بشكل كبير.

خسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.