مرموش: مباراة فرانكفورت كانت تحدِ كبير لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمر مرموش مهاجم نادي شتوتجارت الألماني، أن مواجهة فريقه ضد آينترخت فرانكفورت كانت بمثابة تحدِ كبير له لإظهار قدراته.

وأشار مرموش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي شتوتجارت، إلى أحقية فريقه في الحصول على نقطة التعادل بناء على الأداء الذي قدمه خلالها.

وانتقل مرموش للعب في صفوف شتوتجارت معارًا من فولفسبورج حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما قضى فترة مدتها ستة أشهر في سانت باولي خلال الموسم الماضي.

وقال مرموش: "سعيد للغاية بالهدف الذي سجلته وبأداء الفريق ككل والشخصية التي أظهرناها، ما قدمناه دليلًا على أننا كنا نستحق النقطة التي حصلنا عليها".

واختتم: "بالنسبة لي المباراة كانت تحدِ كبير لإظهار ما بإمكاني فعله".

الجدير بالذكر أن مرموش نجح في تسجيل هدفًا قاتلًا لشتوتجارت في شباك فرانكفورت، ليخطف نقطة التعادل لفريقه في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.