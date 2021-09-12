مدرب شتوتجارت: مرموش يستحق التواجد أساسيًا.. ولكن!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أثنى بيليجرينو ماتارازو المدير الفني لنادي شتوتجارت على الأداء الذي قدمه المصري عمر مرموش في مواجهة آينترخت فرانكفورت عصر اليوم، الأحد، في الدوري الألماني.

وأشار ماتارازو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لشتوتجارت، إلى أن مرموش يستحق التواجد الأساسي خلال المباريات المقبلة، لافتًا إلى وجود منافسة من وحيد فاجير لاعب الفريق.

وانتقل مرموش للعب في صفوف شتوتجارت معارًا من فولفسبورج حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما قضى فترة مدتها ستة أشهر في سانت باولي خلال الموسم الماضي.

وقال ماتارازو: "عمر مرموش قدم انطباعًا رائعًا وأصبح لديه علاقة وطيدة مع الفريق، لا شك أنه مرشح دومًا لأن يكون أساسيًا في تشكيل شتوتجارت".

واختتم: "لقد تحدثت مع وحيد فاجير عن الأمر لأنه كان مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي، لكن دعونا نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة ومن سيبدأ أساسيًا في المستقبل".

الجدير بالذكر أن مرموش نجح في تسجيل هدفًا قاتلًا لشتوتجارت في شباك فرانكفورت، ليخطف نقطة التعادل لفريقه في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.