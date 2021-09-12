إيهاب جلال يقود مرانه الأول كمدرب لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قاد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، مرانه الأول مع الفريق، مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزات الفريق لاستكمال باقي مباريات كأس مصر، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبه تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية ليقود النادي.

وعقد حلال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للحديث عن المرحلة المقبلة وتجهيزات الفريق وضرورة التركيز من أجل تحقيق طموحات النادي في حصد الألقاب.

وأتى الإعلان عن قيادة جلال للفريق بعد ساعات قليلة من توجه الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي قاد بيراميدز خلال المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي قبل أيام بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق نظرا لعدم وجود اتفاق فيما يتعلق بتدعيم الدروايش بصفقات جديدة.

وينتظر أن تكون بداية مهمة إيهاب جلال مع بيراميدز من خلال استكمال مباريات كأس مصر قبل أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري.