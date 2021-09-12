المصري: الأندية الشعبية في خطر.. و3 أسباب جعلتنا نتعاقد مع الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنه لا يوجد أي شخص تحمل "جنيه" لمساعدة النادي في إبرام صفقات الموسم الجديد، مشددًا أن إدارة النادي ترحب من يساعد النادي في الفترة المقبلة.

وأضاف عضو المصري في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الأحد :"من يريد التبرع للمصري أهلا وسهلاً، لكن رسالتي لمن يروج الشائعات، لا يوجد أي شخص تحمل جنيه في الصفقات".

وأبرم نادي المصري عددًا من الصفقات لعل أبرزهم أحمد الشيخ وعمرو مرعي من بيراميدز، وإسلام جمال مدافع طلائع الجيش، والفلسطيني محمد بلح.

وتابع عضو المصري تصريحاته :"المرحلة المقبلة صعبة بسبب أندية الشركات ووضع أموال طائلة في الصفقات، أحد أندية الشركات وضعت 500 مليون جنيه لصفقات الفريق في الموسم الجديد، ونادي آخر وضع 300 مليون جنيه".

وواصل :"المرحلة المقبلة صعبة على الأندية الشعبية والدليل على ذلك بقاء الإسماعيلي في مسابقة الدوري بالموسم الماضي بفارق نقطة".

وعن تولي التونسي معين الشعباني القيادة الفنية للمصري، كشف :"تولي معين الشعباني لأننا نتمنى المنافسة على الألقاب وإسعاد جماهير النادي، هدفنا كأس مصر وأيضًا لمشاركة الفريق في الكونفدرالية وتمتع معين الشعباني بالاعتماد على الشباب".

وأنهى :"التعاقد مع معين الشعباني لبناء فريق للمستقبل".

جدير بالذكر أن نادي المصري برئاسة سمير حلبية أعلن، الأحد، التعاقد مع معين الشعباني والذي سبق وأن قاد الترجي التونسي الموسم الماضي وحقق معه لقبي دوري أبطال أفريقيا نسختي (2018) و(2019).