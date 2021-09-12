رسميًا.. طلعت يوسف مدربًا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، الأحد، تولي طلعت يوسف القيادة الفنية للدراويش استعدادًا للموسم الجديد.

الموقع الرسمي للإسماعيلي، أعلن إقامة مؤتمر صحفي غدًا الإثنين، لتقديم طلعت يوسف لوسائل الإعلام بصورة رسمية.

ومن المقرر أن يتولى محمد صلاح أبو جريشة منصب مدير الكرة، ومحمد حمص مدربًا عامًا، وخالد عبد الله مدربًا لحراس المرمى.

ويأتي تولي طلعت يوسف لمنصب المدير الفني ليكون بديلاً لإيهاب جلال والذي رحل لقيادة فريق بيراميدز.

جدير بالذكر أن طلعت يوسف كان قاب قوسين أو أدنى من تولي الإسماعيلي بالموسم الماضي قبل أن يرحل عن المهمة لعدم الوصول لاتفاق.