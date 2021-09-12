"إضرب يا شعباني".. المصري يعلن بديل علي ماهر رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي المصري البورسعيدي، مساء الأحد، التعاقد رسميًا مع المدير الفني التونسي معين الشعباني، لقيادة الفريق الساحلي في الموسم المقبل (2021 - 2022).

تولي الشعباني جاء بعد رحيل علي ماهر والذي قدم استقالته على الرغم من تجديد عقده لمدة موسم بسبب خلافات مع الإدارة برئاسة سمير حلبية.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الشعباني سيقود الفريق في الموسم الجديد بصورة رسمية، حيث قالت "إضرب يا شعباني".

ويتمتع الشعباني بسيرة ذاتية قوية على مستوى التدريب بعدما قاد فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين نسخة (2018) و(2019).

وقامت إدارة المصري بعدد من الصفقات لتدعيم الفريق لعل أبرزهم أحمد الشيخ وعمرو مرعي من بيراميدز، وإسلام جمال مدافع طلائع الجيش السابق.