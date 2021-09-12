بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يتعادل أمام طرابزون سبور في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالاتا سراي في تعادل فريقه أمام طرابزون سبور، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الرابعة للدوري التركي.

وسجل أمري كلينيك الهدف الأول لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 20، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وتمكن اللاعب أندرياس كورتلويس من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق طرابزون سبور في الدقيقة 41.

وأحرز اللاعب أنطوني نواكاديمي هدف التعادل لفريق طرابزون سبور في الدقيقة 62.

وشارك مصطفى محمد في المباراة كبديل حيث دخل في الدقيقة 75 بدلا من اللاعب كريم اكتوغلو.

وبتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما وصل جالاتا سراي رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الخامس.