محمد إيهاب: انتهت عقوبة إيقاف اتحاد رفع الأثقال.. ويحق لنا المشاركة دوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الرباع محمد إيهاب، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، انتهاء عقوبة الإيقاف ضد الاتحاد المصري للعبة، بعد أزمة المنشطات التي تسببت في استبعاد مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكتب إيهاب عبر حسابه على موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك" : " لله الحمد بعد عامين بلا بطولات دولية اليوم انتهت مدة الإيقاف عن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال و الآن يحق له رسمياً الاشتراك دولياً".

وأضاف:" الحمد لله الذى رزقنا الصبر وأمدنا بالأمل على عقوبة مجحفة ظالمه أضاعت عرق وتعب خمس سنوات بلا ذنب ".

وأكمل:" نأمل بعوض الله الكريم فيما هو قادم و نسأله أن يدوم علينا نعمة اليقين ويرزقنا حسن الختام بسجدة نصر بالذهب أمام العالم".

وتابع:" رسالتى الأخيرة بعد أن سقطت كل الأقنعة الفتره الماضية اللى هيقف جمبنا وفى ضهرنا مع كل تحدى جاى و هنكسب مع بعض خطوة نقرب بيها لحلمنا أنا معاه قلباً وقالباً".

وأتم :" من غير وعود مزيفه اللى مش قادر على الشيلة فى اللى جاى ميعملش فيها كبير، واللى جاهز أحنا معاه قد الطموح مبيستناش حد".