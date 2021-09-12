اخبار الرياضه

كلوب بعد تسجيل صلاح لـ100 هدف: لا أعلم لأي مدى سيصل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، بأن لاعبه محمد صلاح لم يكن يفكر عقب المباراة سوف في الفرص التي كان يمكن أن يسجلها، قائلًا بإن من يمتلك شخصية وتفكير كهذا يكون لاعبا عالميًا.

وأحرز محمد صلاح هدفًا أمام ليدز يونايتد، ليتمكن من الوصول إلى 100 هدف خلال مسيرته في .

وقال كلوب في تصريحاته عقب مباراة ليدز يونايتد: "منذ أن انضم محمد صلاح لنا وهو يقوم بأشياء جنونية، أنا لا أعلم لأي مدى يمكن أن يصل".

وتابع :"منذ أن أصبح لاعبا في صفوف الفريق، يا له من لاعب، إنه مازال جائعًا لقد شاهدته عقب المباراة، نعم كان حزينا لإصاب هارفي، لكنه أيضًا شعر بالحزن لعدم التسجيل من فرصة أو فرصتين".

واختتم حديثه عن اللاعب، قائلًا: "هذا هو الحال الذي يكون عليه اللاعب صاحب المستوى العالم".

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهداف مع ليفربول خلال الموسم الحالي، خلال 3 جولات لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا