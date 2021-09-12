شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي..إيجالو يتلاعب بالدفاع

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021، لحساب الجولة الرابعة من المسابقة، والتي استضيفها ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بمدينة الرياض.

انتفض الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما حقق فوزه الأول بالبطولة على ضيفه الحزم بثنائية نظيفة، رغم النقص العددي بعد طرد لاعبه باولينيو في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، جاء الهدف سريعاً عند الدقيقة الثالثة عن طريق النيجيري “أوديون إيجالو” الذي تلاعب بدفاع الحزم بعد ان استغل تمريرة زميله البرازيلي “باولينيو”.

وخلال الشوط الثاني أنقذ حارس مرمي الشباب “فواز القرني” شباك فريقه بعد ان تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 60 سددها السويدي “كارلوس ستراندبيرج”.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة سجل إيجالو هدف قاتل من صناعة عبدالله الجوعي ليقضي به على آمال الحزم في إدراك التعادل.

بهذه الفوز ارتقى الشباب الى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ورفع رصيده الى 4 نقاط، في المقابل تراجع الحزم الى المركز الـ15 (قبل الأخير) بعد ان تجمد رصيده عند نقطتين.

انطلق صافرة بداية مباراة الشباب والحزم في تمام الساعة 19:35 بتوقيت مصر، 20:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي على قناة Ssc 5، ويتولى مهمة التعليق عليها كلا من (عبد العزيز الصبر وعبدالله الحربي).

دخل شيخ الأندية فريق الشباب مباراة اليوم بقيادة المدرب البرازيلي “بريكليس تشاموسكا” وعينه على تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي، وتجاوز البداية المخيبة لآمال جماهيره.

كان الشباب قد تعادل في الجولة الثانية بالدوري السعودي أمام الاتفاق 3-3، بينما تعرض الليوث لهزيمتين في الجولة الأولى أمام أبها 1-2، وفي الجولة الثالثة أمام الفتح 0-2.

على الجانب دخل الضيوف فريق حزم الصمود مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الرائد صفر-2، وكان قد تعادل في الجولة الأولى أمام التعاون 3-3، وفي الجولة الثانية امام الاهلي 2-2.

شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي