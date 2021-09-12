شاهد فيديو اهداف مباراة السد والسيلية في الدوري القطري..بونجاح يكتفي بالصناعة

شاهد فيديو اهداف مباراة السد والسيلية في الدوري القطري “دوري نجوم قطر“، ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021، في الجولة من المسابقة.

استهل السد حملة الدفاع عن لقب دوري نجوم قطر في الموسم الجديد 2021-2022 بفوز مستحق أمام ضيفه السيلية بثناية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

أنهى السد الشوط الاول متفوقاً بهدفين دون رد، افتتح اهداف المباراة اللاعب “خورخي بوعلام” في الدقيقة 23 بصناعة جميلة من “بغداد بونجاح”، وفي الدقيقة 33 أضاف رودريجو تاباتا الهدف الثاني من صناعة بونجاح.

بهذه النتيجة حصد السد أول ثلاث نقاط في الجولة الأولي للدوري القطري هذا الموسم، ليتقاسم الصدارة مع الغرافة والدحيل الاول بفارق الاهداف.

وأنجز “الزعيم” المهمة خلال نصف ساعة تقريبا بعدما ضرب حصارا مشددا على منافسه أثمر عن هدف السبق عندما مرر الجزائري بغداد بونجاح كرة وصلت للمدافع بوعلام خورخي حولها للشباك (22).

وعاد بونجاح ليصنع هدفاً آخر وهذه المرة بتمريرة لرودريغو تباتا داخل المنطقة سجل منها الأخير الهدف الثاني (32).

وتحسن أداء السيلية في الشوط الثاني وسط تراجع السد المنقوص من الثلاثي الإسباني سانتي كاسورلا، عبد الكريم حسن وبدرو ميغيل والذي انضم اليه بونجاح مصاباً، لكن دون طائل لفريق المدرب التونسي سامي الطرابلسي.

انطلقت صافرة بداية مباراة السد والسيلية في تمام الساعة 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة السد والسيلية في الدوري القطري على قناة بي إن سبورت hd4، بصوت المعلق الرياضي “حسد العيدروس”، كما نقل اللقاء على قناة الكأس القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي “خليل البلوشي”.

كان نادي السد قد أنهى الموسم المنصرم بطلاً للدوري القطري بعد وصوله الى 60 نقطة، في المقابل نادي السيلية قد أنهى موسمه الماضي فى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

شاهد فيديو اهداف مباراة السد والسيلية في الدوري القطري