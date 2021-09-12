عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام سيلتا فيغو في الدوري الاسباني.. عودة مودريتش

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام سيلتا فيغو في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الاسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 12-9-2021.

شهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي أعلنها كارلو أنشيلوتي قبل قليل، عودة النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد غيابه عن مباراتي ليفانتي وريال بيتيس في الجولة الثانية والثالثة بسبب الإصابة.

وكان المدرب الإيطالي ينوي إراحة فينيسيوس جونيور بعد عودته المتأخرة من فترة التوقف الدولي، ولكن إصابة جاريث بيل أجبرته على وضع الجناح البرازيلي ضمن التشكيلة الأساسية رفقة كريم بنزيمة وإيدين هازارد في الخط الهجومي.

وسيشارك ناتشو فيرنانديز رفقة إيدير ميليتاو في قلب الدفاع، ليعوض غياب النمساوي دافيد ألابا الذي يعاني من الإجهاد الشديد بعد مشاركته في مباراتين مع منتخب بلاده النمسا في تصفيات كأس العالم خلال الأسبوع الماضي.

ويتواصل غياب داني سيبايوس وتوني كروس عن ريال مدريد لعدم تعافيهم من الإصابة، كما انضم لهم لوكا يوفيتش الذي تعرض للإصابة مع منتخب صربيا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام سيلتا فيغو:

تيبو كورتوا

ميجيل جوتيريز – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارفاخال

لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – فيدي فالفيردي

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – إيدين هازارد