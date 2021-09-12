شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي.. باولينيو يُنقذ الراقي

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والتعاون في الجولة الرابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الاحد 12-9-2021.

أنقذ البرازيلي باولينيو النادي الاهلي من الخسارة أمام مستضيفه التعاون حين أحرز هدف التعادل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاحد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبدأ نادي التعاون اللقاء بقوة، ونجح في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة عن طريق المهاجم الكاميروني ليندر توامبا، وذلك بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وتلاعب بالدفاع قبل يسدد كرة تحول مسارها واستقرت داخل الشباك.

وسنحت العديد من الفرص لنادي التعاون بعد ذلك لعل أبرزها تسديدتين لوفانور هنريكي، الأولى في الدقيقة (11)، والتي تصدى لها العويس ببراعة، والثانية في الدقيقة (26) ووجدت ايضًا تألق الحارس الدولي السعودي.

وانتصف فرصتي نادي التعاون الظهور الأول للنادي الاهلي وكان في الدقيقة (21) حين أنفرد باولينيو بالمرمى وسدد كرة تصدى لها كاسيو بسهولة في المرة الأولى، وأبعدها ببراعة في الثانية إلى الركنية.

وفرض العويس نفسه نجمًا للشوط الأول بعدما تصدى لتسديدة فهد الرشيدي الصاروخية من خارج منطقة الجزاء وحولها إلى الركنية في الدقيقة (40)، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكري القصيم على الراقي بهدفٍ دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون اعتماده على التسديد من خارج منطقة الجزاء وهذه المرة، أطلق ساندرو مانويل تصويبة قوية في الدقيقة (56) مرت بجوار القائم بقليل.

وخطف الاهلي هدف التعادل في الدقيقة (63)، عن طريق باولينيو، بعد ثنائية رائعة بين الحسن نداو وفيليب براداريتش، سدد السنغالي كرة من فوق الحارس وأكملها البرازيلي في المرمى.

وحاول كاكو مباغتة العويس في الدقيقة (73)، حين تلقى تمريرة من توامبا خارج منطقة الجزاء سددها ملتفة في الزاوية البعيدة ولكن حارس الراقي تصدى لها ببراعة.

وكاد الحسن نداو يخطف هدف الانتصار بالضربة القاضية في الدقيقة (90)، ولكن تسديدته المباشرة لكرة عرضية جاءت من الجهة اليسرى، مرت بمحاذاة القائم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويعد هذا التعادل هو الرابع للنادي الاهلي في الدوري السعودي هذا الموسم ليظل دون أي انتصار، كذلك الأمر بالنسبة لفريق التعاون الذي خسر مباراتين وتعادل في مباراتين.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي