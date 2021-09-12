ليفربول ينجز المهمة بنجاح وصلاح يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الانجليزي

نجح ليفربول بتخطي مستضيفه ليدز يونايتد 3-0 ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم في أمسية سجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 100 في المسابقة.



وافتتح الفرعون النتيجة في الدقيقة 20، ثم أضاف البرازيلي فابينيو الثاني 50، قبل أن يختتم النجم السنغالي ساديو مانيه الثلاثية بهدف في الدقيقة 90+2.



وصار رصيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 10 نقاط وتساوى في الرصيد مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، مقابل توقف رصيد ليدز عند نقطتين فقط دون أن يحقق أي فوز إلى الآن وفي المركز السابع عشر.



وحافظ ليفربول الساعي إلى استعادة لقب الدوري المحلي من جاره مانشستر سيتي، على سجله خاليا من الهزائم في 14 مباراة توالياً امتداداً من الموسم الماضي، بينها خمسة انتصارات توالياً خارج ملعبه. كما لم يخسر أيضاً في 33 مباراة توالياً شهدت مشاركة الثنائي الدفاعي الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب أساسيين جنبا إلى جنب.



وفي غياب البرازيلي المصاب روبرتو فيرمينو شارك البرتغالي ديوغو جوتا بديلاً عنه في صفوف ليفربول.



وبافتتاحه التسجيل لفريقه ليفربول في مرمى ليدز يونايتد صار في جعبة النجم المصري محمد صلاح 100 هدف شخصي له في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجّل محمّد صلاح 100 هدفاً في 162 مباراة بالدوري الممتاز، وتسجيله اليوم لهدف جعله خامس أسرع لاعب يبلغ الـ 100 هدف في البطولة بعد آلان شيرر (124)، هاري كاين (141)، سيرجيو اغويرو (147) وتييري هنري (160).



وكان صلاح قد سجل هدفين في الدوري الإنكليزي عندما كان لاعباً في تشيلسي وذلك في 13 مباراة خاضها مع البلوز على مدى موسمين 2013- 2014 و2014-2015.



المصدر: وكالات