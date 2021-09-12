ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليدز.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزًا كبيرا على مضيفه ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "أيلاند رود"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 20، بعد تلقيه عرضية ترينت ألكسندر أرنولد ليضعها مباشرة في المرمى، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم في البريميرليج.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد هدف اليوم، كما بات أسرع خامس لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ البريميرليج، وثاني الأفارقة واللاعب الثلاثين بصفة عامة.

وتمكن البرازيلي فابينيو من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 50 من دربكة أمام مرمى ليدز يونايتد.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متاخرا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وتشيلسي المتصدران.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد فوز ليفربول على ليدز:

1- مانشستر يونايتد 10 نقاط

2- تشيلسي 10 نقاط

3- ليفربول 10 نقاط

4- مانشستر سيتي 9 نقاط

5- برايتون 9 نقاط

6- توتنهام هوتسبير 9 نقاط

7- وست هام يونايتد 8 نقاط

8- إيفرتون 7 نقاط

9- ليستر سيتي 6 نقاط

10- برينتفورد 5 نقاط

11- كريستال بالاس 5 نقاط

12- أستون فيلا 4 نقاط

13- وولفرهامبتون 3 نقاط

14- ساوثهامبتون 3 نقاط

15- واتفورد 3 نقاط

16- أرسنال 3 نقاط

17- ليدز يونايتد 2 نقطة

18- بيرنلي 1 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد 1 نقطة

20 – نورويتش سيتي 0 نقطة

ترتيب الهدافين بعد هدف محمد صلاح:

ميكيل أنطونيو (وست هام) 4 أهداف

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 4 أهداف

محمد صلاح (ليفربول) 3 أهداف

كالفيرت ليوين (إيفرتون) 3 أهداف

جرينوود (مانشستر يونايتد) 3 أهداف

لوكاكو (تشيلسي) 3 أهداف

ساديو ماني (ليفربول) هدفين

بابلو فورناس ( وست هام) هدفين

سعيد بن رحمة (وست هام) هدفين

كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد) هدفين

أودسون إدوارد (كريستال بالاس) هدفين

كوتور جالاجير (كريستال بالاس) هدفين

نيمار جاراي (إيفرتون) هدفين

دييجو جوتا (ليفربول) هدفين

داني إنجيز (أستون فيلا) هدفين

سون هيونج (توتنهام) هدفين

فيران توريس (مانشستر سيتي) هدفين

كالوم ويلسون (نيوكاسل) هدفين