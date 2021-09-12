شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بوصوله للهدف الـ100 فى الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اتحاد الكرة محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، بوصوله إلى الهدف رقم 100 في مشواره الحافل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما افتتح أول أهداف الريدز في شباك ليدز يونايتد، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب "أيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة "بريميرليج" بالموسم الحالي 2021-2022.

ونشر اتحاد الكرة صورة لمحمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها: "يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة دخوله نادي المائة الإنجليزي بإحرازه الهدف رقم مائة ضمن مسيرته في مسابقة الدوري الممتاز الإنجليزي، متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التألق".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى مائة هدف في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 98 هدفا بقميص ليفربول في البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

وأصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليج، حيث أحرز النجم المصرى أهدافه المائة في 162 مباراة بالدوري الإنجليزي.

عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته البالغة بوصول النجم المصري محمد صلاح إلى نادي المائة، بعدما سجل هدف الريدز الأول في المباراة التي أقيمت أمام ليدز يونايتد مساء اليوم الأحد وانتهت بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال يورجن كلوب، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح؟ يا له من لاعب! إنه متعطش دومًا للأرقام والتميّز، منذ أن انضم إلينا، يا له من لاعب، لا يزال جائعًا، محمد صلاح لم يكن سعيدًا من بعض محاولاته، إنه لاعب عالمي".



