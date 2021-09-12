شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يبدأ التأهيل في سيراميكا بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، برنامج التأهيل الخاص به بعد أسبوعين، عقب تعرضه للإصابة فى وتر أكيليس، والتى أدت إلى غيابه عن فريقه خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي لسيراميكا أن صالح جمعة سيقوم بفك الجبس خلال أسبوعين، وبعدها سيبدأ فترة التأهيل تحت إشراف فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي.

وقال الدكتور فريد رضوان، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب قدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب البرنامج بشكل تدريجى.

وفى وقت سابق، وجه صالح جمعة الشكر لمسئولى الجهاز الطبي بالنادي على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها لسرعة تعافى اللاعب وعودته للملاعب مرة أخرى، وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيليس أثناء المباراة الودية التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أشكر الجهاز الطبى لنادى سيراميكا وعلى رأسهم الدكتور فريد رضوان على جهودهم المتواصلة معى".

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.