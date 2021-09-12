شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى تجتمع مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، على الاجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين قبل انطلاق المران الأول لفريق البنك الأهلى، استعدادا لضربة البداية للموسم الجديد.

وحرص اللواء أشرف نصار على الترحيب باللاعبين المنضمين حديثا للفريق وتقديم الشكر للاعبين الذين رحلوا، متمنين لهم التوفيق فيما هو قادم.

وطالب رئيس النادى اللاعبين بالحفاظ على الروح التى ظهرت فى الأسابيع الأخيرة للموسم الماضى، وشدد على الانطلاقة القوية وحصد النقاط مبكراً حتى يكون الفريق فى وضع يليق باسم البنك الأهلى فى جدول الترتيب.

وأشاد اللواء أشرف نصار بالدور الرائع للجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال المدير الفنى، والمجهود المضاعف الذى يبذل مع اللاعبين.

وأنهى رئيس النادى حديثه مع اللاعبين بأنه متفائل فى تقديم فريق البنك الأهلى موسم متميز فى النسخة الثالثة والستين من الدورى المصرى الممتاز.