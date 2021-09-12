الامارات | "نيتف تريل" بشعار "غودولفين" بطلاً لسباق "فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس" الإيرلندي

شكرا لقرائتكم خبر عن "نيتف تريل" بشعار "غودولفين" بطلاً لسباق "فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس" الإيرلندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر غير المهزوم "نيتف تريل" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق "فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس"، الذي جرى اليوم الأحد، على مضمار "ذا كرا" الإيرلندي العريق، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1"، لمسافة 1400 متر عشبي.

وأضاف "نيتف تريل" بلقب "فينسنت أوبراين ناشيونال ستيكس" انتصاره الثالث على التوالي في عالم السباقات، والأول له ضمن سباقات الفئة الأولى "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة "نيتف تريل" لتعويض الانطلاقة المتأخرة من البوابة الرابعة، واللحاق تدريجياً بوكب الصدارة، قبل إطلاق العنان لمهر غودولفين في الأمتار اـ 400 الأخيرة، قابضاً على المركز الأول حتى خط النهاية، محققاً زمناً بلغ دقيقة و26 ثانية و27 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه بلغ ثلاثة أطوال ونصف الطول عن المهر "بوينت لانسدال" المملوك لـ "داريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور" بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير إيدين أوبراين، والذي قاده الفارس ريان مور للحلول بالمركز الثاني، وحل ثالثاً المهر "إيبرو ريفير" بشعار "الشقب للسباقات" بإشراف المدرب هوغو بالمير، وقيادة الفارس جيمس دويل.

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