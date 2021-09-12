شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بتروجت مساء غد بدلا من الاتصالات استعدادًا للقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت مساء غد على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

ويلعب الأهلي مع بتروجت في الخامسة مساء غد في أولى تجاربه الودية بدلا من الاتصالات الذي اعتذر عن خوض ودية أمام الفريق الأحمر.

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام ‏الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.‏

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور ‏الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.‏

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل ‏أمام بتروجت.‏

وأكد اتحاد الكرة في خطاب إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على ‏استاد الجيش ببرج العرب.‏