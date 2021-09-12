شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا ناشئ الأهلي يقترب من الانضمام لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي الشاب من الانضمام لصفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الحصول على فرصة خارج القلعة الحمراء.

ويجد كوكا صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بسبب التخمة في مركزه لوجود عدد كبير في مركز الوسط مثل أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وعمار حمدي ومحمود متولي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق يستعد للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد وصول واقي الوجه خلال الساعات المقبلة والذي سيساعده على المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كبير، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر بشكل طبيعي بعد ارتداء واقي الوجه.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لإتحاد الكرة تمهيداً لقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.