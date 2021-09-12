شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا عن "معدل الجري" للاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ومساعده أحمد عصمت بإعداد تقرير مفصل عن معدلات الجري للاعبين خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

وقام لاعبو الزمالك بارتداء قميص مجهز يقوم بشكل تلقائي بإعداد تقرير مفصل لمعدل الجري الخاص بكل لاعب، ويسعى الجهاز الفني للزمالك من خلال برنامج بدني موضوع ينفذ خلال الفترة الحالية للوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني.

كما شارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق في جميع الفقرات التأهيلية والفنية للتدريبات اليوم ، وانتظم أوناجم في التدريبات السبت عقب عودته من بلاده بعد انتهاء إعارته للوداد المغربي، ولكنه خضع لبرنامج بدني فقط؛ لتجهيزه قبل المشاركة في التدريبات.

في نفس السياق عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام كارتيرون بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين لتطبيقها خلال المران اليوم، كما طالب المدير الفني للزمالك، الجميع ببذل أقصى جهد لديهم.

فيما وضع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران اليوم بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقام لاعبو الزمالك، بالجري الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق قليلة، ثم تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة في دائرة صغيرة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني ممكن استعدادا للفترة المقبلة، وبالتحديد مواجهة أسوان بكأس مصر.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.