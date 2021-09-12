شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال في الموسم الماضى قبل قيادة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى بيراميدز في التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق السماوى خلفا لليونانى تاكيس جونياس الذى قدمت له إدارة الفريق الشكر على ما قدمه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فردا من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

وقاد اليوناني تاكيس مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة نجح في الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

واتفق مسئولو نادى بيراميدز مع إيهاب جلال لقيادة الفريق بعدما رحل المدرب عن نادى الإسماعيلى بعد انتهاء الموسم، ليقود الفريق السماوى في الموسم المقبل.

ونستعرض أرقام إيهاب جلال في الدوري الموسم الماضي مع الإسماعيلي والمقاصة..

لعب: 27 مباراة

فاز: 12 لقاءً

تعادل: 5 مواجهات

خسر: 10 مباريات

سجل: 37

استقبل: 37

ونجح إيهاب جلال في قيادة الإسماعيلى للهروب من مناطق الهبوط بعدما قاده لـ5 انتصارات متتالية أعادته لوسط الجدول، ولم يحقق أي مدرب 5 انتصارات في الدورى الموسم الماضى إلا هو وكارتيرون مدرب الزمالك.