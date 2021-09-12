مران الأهلي.. انتظام الدوليين.. مشاركة ميكيسوني.. والطيران يؤجل عودة بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

انتظم الثنائي علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وشارك معلول وديانج في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم في المران عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأخر اللاعب المغربي بدر بانون في العودة من المغرب بسبب الطيران، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

وشارك لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص لاعبو الأهلي قبل انطلاق المران على الترحيب بـالمحترف الموزمبيقي "ميكيسوني"، الذي يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.

وتواجد ميكيسوني في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في المران، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء غد على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب ‏الودية.