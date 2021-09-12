خاص.. كيروش يطلب ودية للمنتخب يوم 2 أكتوبر.. وغموض موقف كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، طلب إقامة مباراة ودية بالمحليين يوم 2 أكتوبر القادم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن معسكر استعداد للمنتخب لمباراتي ليبيا سيبدأ يوم 26 سبتمبر الجاري.

وأشار المصدر، أن موقف استكمال بطولة كأس مصر أصبح غامضا، في ظل المواعيد الجديدة التي طلبها الجهاز الفني للمنتخب.

ويلتقي المنتخب المصري أمام ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال في بدايات شهر أكتوبر المقبل.

ويقام دور الـ16 لبطولة كأس مصر بين الأهلي وإنبي، وسموحة أمام بيراميدز يوم 25 سبتمبر، فيما يقام دور الـ8 بالكأس يوم 29 سبتمبر، ومباراتي نصف النهائي يومي 2، و3 أكتوبر، فيما يقام النهائي يوم 29 أكتوبر.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة السادسة بتصفيات المونديال برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط.