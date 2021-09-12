قناة الأهلي توضح.. تفاصيل إصابة بيرسي تاو ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضحت قناة الأهلي الفضائية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها بيرسي تاو لاعب الفريق، أثناء تواجده مع منتخب جنوب إفريقيا خلال التوقف الدولي الأخير، والتي ستبعده عن المباريات لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع.

وقالت قناة "الأهلي" اليوم الأحد أن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أوضح لمراسل القناة في مقر تدريبات الفريق، تفاصيل الإصابة التي تم الكشف عنها عقب توقيع الكشف الطبي الشامل عليه بعد العودة من بلاده.

وأكد طبيب الأهلي أن اللاعب كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة منذ يوم 3 سبتمبر، وتلقى جرعة من علاج مسكن ليشارك في المباراة الأولى بالتوقف الدولي مع جنوب إفريقيا، ونفس الشيء في المباراة الثانية.

وبعد توقيع الكشف الطبي اتضح وجود مزق في العضلة الضامة، مع وجود تجمع دموي، وتم حقن اللاعب بالبلازما وهو مصاب منذ 10 أيام تقريبا وبالتالي سيكون بحاجة إلى فترة من 3 إلى 4 أسابيع ليكون جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في التدريبات.

وبناء على التقدير الطبي فلن يكون اللاعب ضمن حسابات المدير الفني خلال فترة الإعداد، مباراة كأس السوبر، بجانب روزنامة كأس مصر حتى نهاية مرحلة نصف النهائي (حال تأهل الأهلي) وبداية عودته قد تكون مرحلة الذهاب في دور الـ32 من دوري الأبطال، أو نهائي الكأس.

ويبدأ الدوري المصري في 25 أكتوبر المقبل، وفقًا للمواعيد التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم.