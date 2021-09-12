مصطفى محمد بين بدلاء جالاتا سراي أمام طرابزون بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتواجد المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق جالاتا سراي خلال المواجهة التي ستجمعه مع طرابزون سبور ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز.

وقرر فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي الاعتماد على خليل أوغلي في مركز المهاجم الصريح للفريق خلال اللقاء، مع تواجد مصطفى محمد ومباي ديانج كبدلاء.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف تعادل منتخب مصر في شباك الجابون خلال الأسبوع الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل جالاتا سراي المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي برصيد سبع نقاط، خلف طرابزون سبور الذي يحل رابعًا برصيد تسع نقاط.