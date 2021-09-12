مصدر لمصراوي: الإسماعيلي يتم الاتفاق مع طلعت يوسف لتدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الاتفاق مع طلعت يوسف ليتولى مهمة المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل 2021-2022، عقب رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق.

وأوضح مصدر من داخل النادي الإسماعيلي في تصريحاته ليلا كورة أن الاتفاق قد تم بشكل نهائي ما بين إدارة النادي وطلعت يوسف ليتولى مهمة قيادة الفنية خلال المرحلة القادمة.

وكان إيهاب جلال قد رحل عن تدريب الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي ليتولى مهمة القيادة الفنية لفريق براميدز .

ومن المنتظر أن يتواجد محمد حمص في الجهاز الفني الجديد لطلعت يوسف إضافة إلي مدرب الحراس خالد عبدالله ومخطط الأحمال احمد عبد اللطيف.

وسبق أن اتفق الإسماعيلي مع طلعت يوسف في وقت سابق من أجل تولى تدريب الفريق، قبل أن يعتذر المدرب السكندري عن قبول المهمة لأسباب خاصة، قبل أن يعود مجددا إلى الصورة عقب رحيل إيهاب جلال.