مرموش يسجل هدفا قاتلا ويقود شتوتجارت للتعادل مع آينتراخت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز عمر مرموش لاعب نادي شتوتجارت الألماني هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل مع آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليجا) مساء اليوم الأحد على ستاد دويتش بانك بارك (فرانكفورت)

ويعد ذلك الظهور الأول لمرموش مع شتوتجارت بعدما انضم للفريق على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

وتقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف سجله فيليب كوستيتش في الدقيقة 79، وتعادل شتوتجارت في الدقيقة 88 عن طريق عمر مرموش.

وسجل مرموش هدفه في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة من وسط عناصر دفاع الخصم ثم فوجئ بتدخل المدافع وحارس المرمى ليراوغهما معًا ويسكن الكرة في الشباك.

وشارك مرموش أساسيًا في المباراة، واستطاع أن يسجل هدف التعادل لفريقه رغم لعب اللقاء بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 82.

وأصبح رصيد شتوتجارت 4 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.