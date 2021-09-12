مباراة تاريخية لصلاح.. ليفربول يشارك في القمة بثلاثية في ليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز ثمين خارج الديار على حساب ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع الرابع من منافسات برميرليج موسم (2021 - 2022).

صلاح وصل لهدفه الـ100 مع ليفربول لينضم إلى أساطير بريميرليج بعدما سجل الهدف الأول، ثم أضاف البرازيلي فابينيو الهدف الثالث، وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة بالهدف الثالث.

ليفربول وصل لنقطته العاشرة من أربع مباريات (فوز 3 مباريات+ تعادل مباراة) ليرافق مانشستر يونايتد وتشيلسي في الصدارة حيث يمتلكان (10 نقاط) أيضًا، في المقابل عجز ليدز يونايتد عن تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم ليتوقف عند نقطتين.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة هدد الإسباني رودريجو فرصة لصالح ليدز يونايتد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن أليسون بيكر يتألق ويتصدى للكرة قبل ن يشتتها الدفاع.

وكاد ليفربول أن يرد بهدف في الدقيقة السابعة بعد عرضية رائعة من أرنولد تمر من أمام جوتا لكن دون خطورة على المرمى لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة العاشرة لجأ ماني لسلاح التسديد أملاً في الوصول لشباك ليدز لكن ترتطم الكرة في مدافع الفريق الأبيض وتتحول لضربة ركنية.

ليفربول أهدر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 15 بعد عرضية رائعة من صلاح تصل إلى جوتا الذي يتسلم الكرة بطريقة رائعة ثم يسدد لكن تصل في مكان حارس ليدز ويتصدى للكرة على مرتين.

جوووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف رقم 100 له في بريميرليج بفضل تمريرة عرضية رائعة من أرنولد تصل عند صلاح المتواجد أمام المرمى ليحول الكرة في شباك ليدز لتصبح النتيجة (1-0) للريدز.

ليفربول كان قريبًا من تعزيز النتيجة عن طريق إليوت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس ليدز يتألق ويبعد الكرة لركلة ركنية.

وأتيحت فرصة لصالح ساديو ماني في الدقيقة 30 بعدما سدد كرة رائعة من على حدود منقطة الجزاء تمر بجوار القائم بقليل لتظل النتيجة تقدم الريدز بهدف دون رد.

إليوت لجأ مرة أخرى لسلاح التسديد في الدقيقة 38 أملاً في تعزيز النتيجة لصالح ليفربول لكن دون جديد لينتهي أحداث الشوط الأول بتفوق ليفربول بهدف دون رد.

الدقيقة 49 أهدر ساديو ماني فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعد انفراده بمرمى ليدز لكن السنغالي يسدد وترتطم قدمه في أرضية الملعب ثم ترتد إلى محمد صلاح وتخرج الكرة لركنية.

ليفربول بعدها في الدقيقة 50 استطاع فابينيو أن يسجل هدف ثاني مستغلا سوء تغطية دفاعية من ليدز ليعزز النتيجة وتصبح (2-0).

الدقيقة 58 شهدت صدمة في صفوف ليفربول بعد إصابة قوية للشاب إليوت ليطرد على إثرها باسكال ستريك، لكن الصدمة مازالت مستمرة بين يورجن كلوب ولاعبيه بسبب قوة إصابة إليوت.

أرنولد في الدقيقة 73 حاول أن يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس ليدز يتصدى للكرة بثبات.

ماني في مرتين مختلفتين حاول أن يسجل هدفًا في الدقيقة 74 ثم الدقيقة 75 لكن يهدر السنغالي بطريقة غريبة.

الدقيقة 80 شهدت فرصة خطيرة لصالح ماني بعد تمريرة من جوتا لكن السنغالي بغرابة يهدر من جديد.

بامفورد كاد أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 82 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا ليسدد مهاجم ليدز من منتصف الملعب بعد خروج أليسون من مرماه لكن الحارس البرازيلي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

أخيرًا في الدقيقة 92 سجل ماني هدف ليفربول الثالث بعد كرة رائعة من تياجو ألكانتارا لتصبح النتيجة (3-0) وتنتهي المباراة بفوز "الريدز".

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - إليوت - محمد صلاح - ساديو ماني - دييجو جوتا.