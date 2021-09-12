مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الاردن في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الاردن في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021.

يستضيف الفيصلي نظيره شباب الاردن على ستاد عمان الدولي، في مباراة هامة وقوية ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الاردني للمحترفين.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي وشباب الاردن في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الفيصلي وشباب الاردن في الدوري الاردني للمحترفين على القناة الأردنية الرياضية، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء كلا من أحمد الخلايلة وعماد قطيش.

يدخل الفيصلي مباراة اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الزعيم 4 هزائم.

على الجانب الآخر يحتل شباب الاردن المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حصدهم من الفوز في 4 مباريات، و7 تعادلات، وتعرض لأربع هزائم.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري الاردني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل لشباب الاردن دوجلاس وتعادل للفيصلي أحمد العرسان.