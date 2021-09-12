مشاهدة مباراة السد والسيلية في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة السد والسيلية في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري القطري “دوري نجوم قطر“، ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021، في الجولة من المسابقة.

يستهل حامل لقب دوري نجوم قطر السد مشواره في الموسم الجديد 2021-2022 عندما يستضيف تظيره السيلية في مباراة قوية ومرتقبة على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

تنطلق صافرة بداية مباراة السد والسيلية في تمام الساعة 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة السد والسيلية في الدوري القطري على قناة بي إن سبورت hd4، بصوت المعلق الرياضي “حسد العيدروس”، كما ينقل اللقاء على قناة الكأس القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي “خليل البلوشي”.

كان نادي السد قد أنهى الموسم المنصرم بطلاً للدوري القطري بعد وصوله الى 60 نقطة، في المقابل نادي السيلية قد أنهى موسمه الماضي فى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

يذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي ببطولة الدوري القطري قد شهد تعادلا مثيرا في الذهاب بنتيجة 4-4، وفي الإياب أكتسح السد نظيره السيلية بثمانية نظيفة.