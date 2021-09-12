محمد صلاح خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يواصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول، بعد هدفه الأول في مرمى ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.
وسجل محمد صلاح هدف الأسبقية لنادي ليفربول في مباراة ليدز يونايتد في الدقيقة 20 من الشوط الأول، مستفيداً من تمريرة حاسمة من ترينت أليكساندر أرنولد.
ووصل صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز من 162 مباراة منذ انضمامه لصفوف الريدز قادماً من روما الإيطالي، ليصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى الهدف رقم 100.
ويعتبر الفرعون المصري اللاعب رقم 30 في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز الذي يتمكن من تسجيل 100 هدف على الأقل في المسابقة.
أسرع 5 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز :
- الانجليزي آلان شيرار – 100 هدف في 124 مباراة
- الانجليزي هاري كين – 100 هدف في 141 مباراة
- الارجنتيني سيرخيو أجويرو – 100 هدف في 147 مباراة
- الفرنسي تييري هنري – 100 هدف في 160 مباراة
- المصري محمد صلاح – 100 هدف في 162 مباراة
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