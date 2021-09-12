ملخص واهداف مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي..صلاح يفتتح التسجيل

شاهد فيديو ملخص واهداف مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021، لحساب الجولة الرابعة.

افتتح محمد صلاح اهداف المباراة في الدقيقة 20 بعد ان حول عرضية أرضية من أليكساندر أرنولد بلمسة سحرية داخل الشباك.

ووصل صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز من 162 مباراة منذ انضمامه لصفوف الريدز قادماً من روما الإيطالي، ليصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى الهدف رقم 100.

يستقبل ليدز يونايتد نظيره ليفربول على ملعب ايلاند رود، في أول مباراة للفريقين ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد العودة من التوقف الدولي الذي استمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

انطلقت صافرة بداية مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم «كريج باوسون».

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وليدز يونايتد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي «رؤوف خليف»، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

ولم يعرف ليدز يونايتد طعم الفوز في أول ثلاث مباريات للموسم الجديد، خسر في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد، وتعادل مع إيفرتون وبيرنلي في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

وحال وقوعه في فخ التعادل الثالث تواليًا أو الخسارة أمام ليفربول، ستمثل البداية السيئة المماثلة من خلال عدم الفوز في أول أربع مباريات له في البريميرليج لأول مرة موسم منذ 1958/59.

ويغيب عن صفوف ليدز يونايتد أمام ليفربول، المدافع الألماني روبن كوخ بسبب الإصابة، كما لم تتأكد بعد مشاركة النجم البرازيلي رافينيا دياز بسبب مشاكل متعلقة بفترة التوقف الدولي الأخيرة.

على الجهة المقابلة، توقفت انطلاقة ليفربول القوية في الدوري الانجليزي هذا الموسم بالتعادل أمام تشيلسي على ملعب آنفيلد روود، في الجولة الثالثة بنتيجة (1-1)، على الرغم من أن ضيفه لعب 45 دقيقة بعشرة لاعبين.

وبدأ ليفربول موسمه بتحقيق الانتصار على مستضيفه نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يستقبل بيرنلي على آنفيلد روود، ويهزمه بهدفين نظيفين، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار الثالث على حساب ليدز يونايتد.

وفاز ليفربول في سبع من آخر ثماني مباريات خارج ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز، وتعادل في مباراة واحدة، كما حافظ على نظافة شباكه في خمس منها؛ وبشكلٍ خاص خسر مرة واحدة فقط في آخر تسع زيارات لملعب ايلاند رود، وانتصر في 5، وتعادل 3 مرات.

وسيفتقد ليفربول خدمات كل من، تاكومي مينامينو، نيكو ويليامز، جيمس ميلنر، بسبب الإصابة، كما أن مشاركة الثلاثي البرازيلي فابينيو، أليسون بيكر، وروبرتو فيرمينو في محل شك.

شاهد اهداف مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم