بث مباشر : مشاهدة مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي رابط كورة لايف

شاهد بث مباشر على رابط كورة لايف مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021.

يستقبل الشباب نظيره الحزم على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بمدينة الرياض، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والحزم في تمام الساعة 19:35 بتوقيت مصر، 20:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي على قناة Ssc 5، ويتولى مهمة التعليق عليها كلا من (عبد العزيز الصبر وعبدالله الحربي).

يدخل شيخ الأندية فريق الشباب مباراة اليوم بقيادة المدرب البرازيلي “بريكليس تشاموسكا” وعينه على تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي، وتجاوز البداية المخيبة لآمال جماهيره.

ويحتل الشباب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل بالجولة الثانية أمام الاتفاق 3-3، بينما تعرض الليوث لهزيمتين في الجولة الأولى أمام أبها 1-2، وفي الجولة الثالثة أمام الفتح 0-2.

على الجانب يدخل الضيوف فريق حزم الصمود مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الرائد صفر-2، ويقبع الفريق في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد نقطتين، كان قد جمعهم من تعادلين بالجولة الأولى أمام التعاون 3-3، وفي الجولة الثانية امام الاهلي 2-2.

الجدير بالذكر ان الفريقين قد ألتقيا في 16 مباراة قبل مباراة اليوم، كانت الغلبة للشباب حيث حقق الفوز في 11 مباراة، بينما انتصر الحزم في مبارتين فقط، وسيطر التعادل بينهم على 3 مباريات.