مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري السعودي

بث مباشر : مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة الاهلي والتعاون في الجولة الرابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الاحد 12-9-2021.

يحل النادي الاهلي ضيفًا ثقيلًا على التعاون في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويطمح إلى تحقيق الانتصار الأول له في الدوري السعودي 2021/2022 تحت قيادة المدرب الألباني بيسنيك هاسي.

وفشل الاهلي في تحقيق الانتصار بأول ثلاث جولات، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم وضمك على الترتيب، وسجل 4 أهداف فقط، واهتزت شباكه 4 مرات.

على الجهة المقابلة، بدأ نادي التعاون حملته في الدوري السعودي بالتعادل أمام الحزم، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين في الجولة الثانية والثالثة أمام الهلال والنصر على الترتيب.

وسيسعى المدرب الجديد، البرتغالي جوزيه جوميز قيادة التعاون إلى تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم، بعدما تولى المهمة خلفًا للإنجليزي المقال نيستور إل مايسترو.

يذكر أن أهلي جدة والتعاون التقيا في 22 مباراة في دوري المحترفين، فاز الراقي 8 مرات مقابل 6 لسكري القصيم، بينما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والتعاون اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، 19:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي والتعاون على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «حماد العنزي».

الاهلي – التعاون

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

الدوري السعودي (الجولة 4)

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