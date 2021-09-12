مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الاحد 12 سبتمبر في الجولة الرابعة من الدوري الايطالي.

تنطلق مباراة ميلان ولاتسيو على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة ميلان ولاتسيو على قناة ليجا سيري آ بموقع يوتيوب للفيديوهات، بصوت المعلق الرياضي السوري «ميشيل سعد» بالاضافة إلى قناة سيتانتا سبورتس يورو آسيا البريطانية، وقناة سبورت 2 المجرية، وقناة آرينا سبورت 2 الصربية، وقناة BT sport الأولى الانجليزية، وقناة نوفا سبورتس 4، وإليفين سبورتس 1، وقناة دازن إيطاليا الأولى.

يدخل ميلان مباراة اليوم وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 6 نقاط حصدهم من فوزين متتاليين على سامبدوريا وكالياري.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 9 نقاط بعدما لعب مباراة أكثر من ميلان يوم أمس، حين هزم يوفنتوس بهدفين لهدف.

ويتقدم لاتسيو على ميلان في جدول الترتيب باحتلال المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن الروسونيري.

ويفتقد ميلان لخدمات مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو لعدم جاهزيته البدنية، بينما من المتوقع غياب البوسني كرونيتش للإصابة.

على الجانب الآخر سيغيب الهولندي أديكاني عن صفوف لاتسيو بداعي إصابة في الركبة، ومن المحتمل غياب كاتالدي ولاتزاري للإصابة.

وانتهت آخر مواجهة بين ميلان ولاتسيو بفوز النسور بثلاثية نظيفة يوم 26 أبريل 2021 ضمن مباريات الدوري الايطالي موسم 2021/2020، بينما انتهت المباراة الأولى في نفس الموسم بفوز صعب لميلان 2/3 يوم 23 ديسمبر 2020.

وانتصر لاتسيو لآخر مرة على ملعب ميلان يوم 3 نوفمبر 2019 بهدفين لهدف ضمن مباريات الدوري، وسجل ثنائية النسور تشيرو إيميبولي وخواكين كوريا، مقابل هدف لباستوس سجله بالخطأ في مرمى لاتسيو.

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