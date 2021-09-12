حاكم دبي يقوم بجولة على الدراجة الهوائية في إكسبو 2020

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم، بجولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الاول من أكتوبر القادم.



وتفقد على الدراجة الهوائية عدداً من الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وشملت جولة جناح كل من الولايات المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، وتايلاند.. وعدداً من الأجنحة الأخرى.