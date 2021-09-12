اخبار الرياضه

حاكم دبي يقوم بجولة على الدراجة الهوائية في إكسبو 2020

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يقوم بجولة على الدراجة الهوائية في إكسبو 2020 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم، بجولة بالدراجة الهوائية في موقع إكسبو 2020 دبي، وسط ترقب عالمي لانطلاق هذا الحدث الكبير في الاول من أكتوبر القادم.

 

وتفقد على الدراجة الهوائية عدداً من الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

 

وشملت جولة جناح كل من الولايات المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، وتايلاند.. وعدداً من الأجنحة الأخرى.  

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا