الامارات | نجم المنتخب العماني محمد المسلمي يودع ظفار

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب العماني محمد المسلمي يودع ظفار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب منتخب عمان النجم محمد المسلمي رسالة وداع إلى إدارة ناديه فريق ظفار وجماهير النادي دون أن يحدد وجهته المقبلة في كرة القدم وذلك بعد مشوار كبير مع الفريق العماني حيث حقق معه بطولة الدوري، وكأس السلطان مرتين آخرها الموسم الماضي.

وقال محمد المسلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي ظفار وعلى رأسهم الشيخ علي الرواس، شكرا لجمهور الزعيم على الدعم الكبير خلال فترة تواجدي مع الزعيم، شكرا أخواني اللاعبين، وأتمنى دوام النجاح والتوفيق لهذا الكيان العريق".

وكان فريق ظفار متصدراً للدوري العماني الموسم الماضي قبل أن يتم إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا، وينطلق الموسم الجديد في 16 أكتوبر المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية عمانية أن المسلمي اتفق مع أحد الأندية القطرية على الانتقال للدوري القطري الموسم الجديد، وكان قد غادر صفوف الفريق العماني سابقاً الحارس فايز الرشيدي الذي التحق بالدوري الإيراني والمدافع أحمد الخميسي الذي التحق بالسويق.

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