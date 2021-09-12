الامارات | الجمهور الأميركي يفاجئ ترامب أثناء تعليقه على نزال للملاكمة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور الأميركي يفاجئ ترامب أثناء تعليقه على نزال للملاكمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الجمهور الأميركي الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بصيحات وهتافات مؤيدة له أثناء تعليقه على نزال للملاكمة جمع الأميركي إيفاندر هوليفيلد ضد البرازيلي فيتور بلفور، السبت، في فلوريدا، والذي انتهى بفوز الأخير بالضربة القاضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لترامب أثناء تعليقه على المواجهة الاستعراضية، وسط تصفيق وصيحات مناصرة من الجماهير الأميركية، في وقت بادلهم ترامب التحية.

وشارك ترامب (75 سنة) ونجله جونيور في التعليق على النزال الذي أقيم في إحدى صالات ترامب التي تستضيف أشهر لقاءات الملاكمة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكان من المقرر أن يمتد النزال الاستعراضي الذي جرى حسب قواعد الملاكمة، لثماني جولات من دقيقتين، لكن البطل السابق في منظمة "UFC" فيتور بلفور، احتاج إلى 104 ثوان فقط لإنهائه.

وعلّق ترامب على خسارة مواطنه هوليفيلد: "لم يكن الملاكم الذي نعرفه. لقد خسر الكثير منذ البداية، ولم يكن إيفاندر هوليفيلد".

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