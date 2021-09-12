شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يخرج سالمًا من حادث سير.. ويطمئن محبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لحادث سير صباح اليوم الأحد، ولكن المهندس فرج خرج سالمًا من الحادث، رغم تضرر السيارة بشكل كبير.

وطمأن عامر محبيه عقب الحادث، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية حفظته، ولم يصاب بأي أذى والحادث مر بسلام والحمد لله، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى أعضاء نادي سموحة الكرام، وكل محبيه الذين قاموا بالتواصل معه للاطمئنان على سلامته.



سيارة فرج عامر

وتقدم محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، بأوراق ترشحه لرئاسة النادى خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد فرج عامر هو أول من قام بتقديم أوراق ترشحه للجنة القضائية.

ودعا فرج عامر كل أعضاء النادي لوضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار على أساس أن سموحة وصل إلى مصاف الأندية العالمية وأصبح مستقر وتطوير مستمر ولا عودة إلى الوراء.

وأعلن نادي سموحة الرياضي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة أمس السبت، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً ولمدة 8 ساعات يوميا وحتى يوم الجمعة 17/9/2021.